"L'épidémie en phase finale, mais pas encore terminée"

"Nous sommes en phase finale de l'épidémie de Covid-19, mais elle n'est pas terminée", a rappelé mardi, à la veille de la rentrée scolaire, l'infectiologue et porte-parole interfédéral Covid-19 Yves Van Laethem, lors d'un point presse de l'Institut de santé publique Sciensano et du Centre de crise.Entre le 21 et le 27 août, 2.012 nouvelles contaminations ont été diagnostiquées en moyenne chaque jour (+3%). "On constate une stabilisation des nouvelles contaminations, mais celles-ci restent les plus nombreuses chez les enfants et les jeunes adultes", explique Yves Van Laethem, qui met en garde contre "un risque accru de contaminations sur les bancs de l'école". Pour la Belgique, le taux de positivité moyen est de 5,6%. Chez les enfants de moins de 10 ans, il caracole à 11,3%. Dans la tranche d'âge des 20-39 ans, le taux de positivité s'établit à 6%. Entre le 24 et le 30 août, quelque 60 personnes ont été admises en moyenne chaque jour à l'hôpital, un chiffre stable également, mais qui cache d'importantes disparités entre les régions. Au total, 674 personnes sont hospitalisées en raison d'une infection par le Covid-19 (+3%), dont 200 aux soins intensifs (+16%). "La Région bruxelloise concentre un quart des nouvelles hospitalisations et un tiers des patients hospitalisés en soins intensifs", détaille Yves Van Laethem. "Cette situation reflète le taux plus faible de vaccination en Région bruxelloise", ajoute-t-il. Alors que près de 90% des adultes sont complètement vaccinés en Flandre et 78% en Wallonie, seuls 61% des Bruxellois âgés de plus de 18 ans ont reçu deux injections de vaccin contre le coronavirus. Entre le 21 et le 27 août, 5,6 personnes sont décédées en moyenne chaque jour des suites du Covid-19, soit une hausse de 15% en comparaison avec la moyenne établie sur les sept jours précédents. "Ce chiffre reste relativement limité. Dans neuf cas sur dix, il s'agit de personnes âgées de plus de 75 ans, dont très peu proviennent de maisons de repos", poursuit Yves Van Laethem. A la question de savoir comment évoluera l'épidémie dans les semaines à venir, l'infectiologue met en garde contre une augmentation des contaminations et des hospitalisations parallèlement à la rentrée des classes. "Une nouvelle vague reste possible en automne, mais dépendra de l'évolution de la vaccination et de nos comportements à tous", conclut-il. Les activités à l'extérieur, la ventilation des locaux et le port du masque restent recommandés, tout comme la limitation des contacts sociaux. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.