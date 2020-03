L'épidémie "ne fait que commencer", 153 cas supplémentaires

Pas moins de 153 nouvelles contaminations au coronavirus ont été enregistrées, jeudi, portant le nombre de cas total en Belgique à 556, ont indiqué Steven Van Gucht et Emmanuel André, porte-parole interfédéraux Covid-19, lors d'une conférence de presse convoquée par le centre de crise.Parmi ceux-ci, huit sont Bruxellois, 61 viennent du nord du pays et 84 de Wallonie. Plus d'un millier d'échantillons ont été analysés jeudi, a précisé le professeur Emmanuel André. "On n'est qu'au démarrage de l'épidémie, qui continue de progresser", soulignent les experts. "Les mesures prises et appliquées aujourd'hui commenceront à avoir un impact dans les cinq à dix prochains jours" et leurs effets pourront être évalués, indique Emmanuel André. Elles visent à "limiter un maximum les contacts sociaux pour éviter une propagation de l'épidémie". Ces mesures "sont prises au début de l'épidémie" pour éviter des scénarios tels que celui de l'Italie. Le centre de crise prévoit un point presse quotidien aux alentours de 11h00-11h30. (Belga)

