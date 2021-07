L'équipe de Manon De Roey décroche une quatrième place dans l'Aramco Team Series

Manon De Roey et ses équipières -l'Autrichienne Sarah Schober, la Finlandaise Josefine Nyqvist et la Japonaise Tsuruko Kawabata - ont terminé à la quatrième place de l'Aramco Team Series de golf (Ladies European Tour/1.000.000 dollars) qui se déroulait à Saint-Albans en Angleterre.L'équipe a réalisé un score final de quatorze sous le par, ce qui s'est traduit par un score net total de 36 sous le par. La victoire est revenue à l'équipe allemande avec Olivia Cowan, sa compatriote Sarina Schmidt, l'Indienne Dikscha Dagar et l'Anglaise Andrew Kelsey qui se sont montrés les meilleurs avec un score final de 41 sous le par. Classement final: 1. Team Cowan (Dui) -41; 2. Team Skarpnord (Noo) -38; 3. Team Nuutinen (Fin) -37; 4. Team De Roey (Bel) -36; 5. Team Wolf (Oos) -35; 6. Team Hall (Wal) -34, Team Gustavsson (Zwe) -34, Team Simmermacher (Arg) -34; 9. Team Malik (Ind) -33; 10. Ream Johnson (Eng) -32, Team Williams (Wal) -32, Team Hewson (Eng) -32. (Belga)

