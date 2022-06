L'Espagne envisage de fournir des chars ultramodernes à l'Ukraine

L'Espagne a l'intention d'équiper l'Ukraine d'un char de combat moderne, de conception allemande, fournissant ainsi à l'Ukraine un premier char occidental de haute technologie, rapporte le quotidien El Pais.Les Leopard 2 A4 sont actuellement dans un entrepôt et doivent encore être rendus opérationnels avant tout déploiement, poursuit le journal, citant des sources au ministère espagnol de la Défense. Les équipages ukrainiens seraient formés dans un premier temps en Lituanie et ensuite en Espagne. Madrid s'apprête également à fournir une batterie de missiles anti-aériens Aspide, de confection italienne. La technique n'est plus utilisée par l'armée espagnole. (Belga)