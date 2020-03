L'Espagne prolonge l'état d'urgence au-delà des deux semaines initialement annoncées, désormais jugées insuffisantes pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus dans le pays, a indiqué lundi le ministre de la Mobilité et des Transports, José Luis Ábalos, interrogé par le service public RTVE."Ces deux semaines seront insuffisantes pour gagner la bataille", a affirmé le ministre, sans préciser de nouvelle échéance. "Le durcissement des initiatives dépendra beaucoup des répercussions des mesures décrétées et du respect de celles-ci. Si nous agissons tous de manière responsable, sans banaliser, elles auront évidemment plus d'effet", a-t-il ajouté. Selon le dernier bilan communiqué dimanche, le Covid-19 a fait 288 morts en Espagne et 7.753 personnes ont été testées positives. (Belga)