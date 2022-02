L'État a donné des garanties de bon traitement et d'un procès équitable pour Dave De Kock

Il existe des garanties que Dave De Kock, le principal suspect dans l'affaire du meurtre et de l'enlèvement du petit Dean Verberckmoes, âgé de quatre ans, sera bien traité à la prison de Termonde et qu'il bénéficiera d'un procès équitable malgré l'attention médiatique portée à l'affaire. C'est ce qu'a indiqué la chambre d'entraide judiciaire internationale d'Amsterdam pour justifier sa décision de remise de l'intéressé aux autorités belges.Selon la défense de Dave De Kock, les conditions de détention en Belgique sont inhumaines, en particulier l'accès aux soins de santé pour les détenus. Selon son avocat néerlandais Michael Yap, la remise aggraverait la situation du suspect car la prison de Termonde connaîtrait "une surpopulation structurelle et grave qui compromettrait gravement les droits fondamentaux des détenus". La chambre d'entraide judiciaire internationale d'Amsterdam a rejeté cette requête car il existe des garanties que l'accusé sera enfermé dans une cellule d'au moins trois mètres carrés avec des installations sanitaires séparées et sans que les détenus ne dorment à même le sol. "Sur base d'une appréciation globale de l'ensemble des informations dont elle dispose, le tribunal présume la certitude offerte par la garantie précitée. Le tribunal est d'avis que le danger réel de traitement inhumain ou dégradant qu'il supposait à l'égard des établissements pénitentiaires susmentionnés a ainsi été écarté. Par conséquent, les conditions de détention ne font pas obstacle à la remise", estime la chambre dans sa décision. (Belga)