L'État de New York rapporte 1.700 décès supplémentaires dans les institutions de soins

L'État de New York a ajouté à son bilan officiel 1.700 décès survenus depuis le premier mars dans les maisons de repos et les institutions de soins, écrit le New York Times mardi.Selon un décompte de l'administration du gouverneur Andrew Cuomo, 4.813 personnes sont décédées depuis le 1er mars dans des maisons de repos et de soins. Pour la première fois, ces données tiennent compte de personnes décédées avant qu'un test de laboratoire n'ait pu confirmer leur contamination au Covid-19. Elles ne sont cependant toujours pas complètes car certains résidents de ces institutions hospitalisés avant leur décès ne sont pas répertoriés. (Belga)