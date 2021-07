L'état de santé de l'étudiant égyptien Ahmed Samir inquiète Amnesty International

L'état de santé d'Ahmed Samir (29 ans), un étudiant de nationalité égyptienne en master de sociologie et d'anthropologie à l'Université d'Europe centrale de Vienne (Autriche), préoccupe l'ONG de défense des droits de l'Homme, Amnesty International. L'homme, fiancé à une Belge, a entamé une grève de la faim pour protester contre sa condamnation à quatre ans de prison pour "diffusion de fausses informations". Son sort aurait été abordé durant un entretien entre la ministre belge des Affaires étrangères, Sophie Wilmès, et son homologue égyptien.Ahmed Samir ne s'est plus alimenté depuis 3 semaines et ne boit que de l'eau, signale Amnesty mardi soir. Selon l'ONG, sa famille n'a plus eu de nouvelles du jeune homme depuis dix jours. "Chaque communication, par lettre ou téléphone, est surveillée. C'est, pour ses parents et sa partenaire gantoise Souheila, insoutenable d'être dans l'ignorance de l'état de santé de leur proche", selon le directeur d'Amnesty International Vlaanderen, Wies De Graeve. Ahmed Samir a été arrêté lors d'une visite en Égypte en février 2021. Les autorités n'ont pas précisé les raisons exactes de son arrestation, l'accusant de "diffusion de fausses informations" et d'"appartenance à une organisation terroriste", des accusations fréquemment utilisées contre les militants politiques et défenseurs des droits humains en Égypte. Il aurait partagé des commentaires postés sur les réseaux sociaux dénonçant la situation des droits de l'Homme en Egypte et le gouvernement du pays. Il dément toutefois avoir rédigé ces commentaires. Le jeune homme a été condamné à quatre ans de prison en juin dernier. Cette semaine, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, visite les institutions européennes. Mardi, une rencontre avec la ministre belge des Affaires étrangères, Sophie Wilmès, figurait au programme de son déplacement. Le sort de M. Samir aurait été évoqué durant leur entretien, selon Amnesty. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.