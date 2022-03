L'État polonais remboursera aux particuliers l'hébergement des réfugiés ukrainiens

L'État polonais compensera les dépenses des familles accueillant des réfugiés ukrainiens à raison de 40 PLN (8 euros) par jour et par personne, a annoncé samedi le vice-ministre de l'Intérieur Pawel Szefernaker.Cette allocation sera versée à la demande des intéressés, a posteriori, autrement dit à l'issue de la période d'accueil, qui pourra atteindre au maximum deux mois, a-t-il précisé au cours d'une conférence de presse. Ces deux mois de séjour doivent "permettre aux citoyens ukrainiens de décider ce qu'ils comptent faire en Pologne", a déclaré M. Szefernaker. Les demandes de remboursement, qui devront comprendre des renseignements sur les personnes hébergées, pourront être déposées à partir du 16 mars. L'allocation sera rétroactive et portera sur la période démarrant avec l'arrivée des réfugiés, a ajouté le haut fonctionnaire. Si, au bout des deux mois, la famille polonaise accueille d'autres réfugiés, elle pourra redemander cette allocation. L'administration locale polonaise doit entamer également le 16 mars l'enregistrement des quelque 1,5 réfugiés ukrainiens pour leur attribuer un numéro d'identification unique, a poursuivi Pesel. Ce numéro correspond grosso modo à un numéro de sécurité sociale. Il est largement utilisé dans les relations avec les institutions publiques polonaises, les services de santé, pour l'obtention d'un numéro de téléphone, l'accès à certains services bancaires, etc. Les réfugiés seront photographiés et déposeront leurs empreintes digitales, mais leur enregistrement restera numérique et ne débouchera pas sur l'établissement d'un document papier du type permis de séjour, dont la fabrication doit obéir à de stricts critères de sécurité. M. Szefernaker a appelé les Ukrainiens à ne pas chercher à s'enregistrer tous à la fois, ce qui engorgerait les services administratifs locaux. La Pologne a accordé aux réfugiés ukrainiens fuyant l'invasion russe l'accès aux services de santé et la protection légale à partir du jour de leur entrée sur le territoire national. (Belga)