L'Ethiopienne Letesenbet Gidey pulvérise le record du monde du semi-marathon

L'athlète éthiopienne Letesenbet Gidey a battu le record du monde du semi-marathon dimanche à Valence. Elle a couru les 21,1 kilomètres, en 1 heure, 2 minutes et 52 secondes. Elle a amélioré de 1 minute et 10 secondes le prédécent record (1h04:02) réalisé par la Kenyane Ruth Chepngetich le 4 avril dernier à Istanbul en Turquie.Gidey, 23 ans, effectuait ses débuts sur cette distance qui ne se court que sur route. Troisième du 10.000 m lors des récents JO de Tokyo, elle est double détentrice des records du monde sur piste sur 5000 m (14:06.62 le 7 octobre 2020 à Valence) et 10.000 m (29:01.03 le 8 juin 2021 à Hengelo). À Valence, elle a couru dans un style fluide et son temps de passage au 10 km de 29:45 était à peine supérieur au record du monde de la Bahreïnienne Kalkidan Gezahegne, vice-championne olympique du 10.000 m à Tokyo, fixé à 29:38 le 3 octobre dernier à Genève. (Belga)