L'Europe étudie la possibilité d'un vol spatial habité autonome

Les ministres responsables de l'espace à l'Agence spatiale européenne (ESA) ont donné leur feu vert pour explorer la possibilité de vols habités autonomes. C'est ce qu'ils ont annoncé lors du Space Summit à Toulouse.L'Europe est autonome pour tous les types de voyages spatiaux, mais dépend de la Russie et des États-Unis pour les missions habitées. Les plans pour sa propre navette spatiale ont été suspendus en 1992. Le directeur général de l'ESA, Joseph Aschbacher, a été chargé "d'engager une discussion" sur les vols spatiaux habités autonomes. Un groupe consultatif de haut niveau doit rendre compte des progrès accomplis lors de la prochaine conférence ministérielle, qui se tiendra à Paris en novembre. Les ministres se sont également préparés à trois "accélérateurs" par lesquels l'ESA entend relever les défis: "l'espace pour un avenir vert"; "réponse rapide et robuste aux crises" et "protection des biens spatiaux". Il a également été décidé qu'un nouveau sommet de l'espace se tiendrait en 2023. Il comprendra les dirigeants de l'Union européenne et de l'ESA. Les vols spatiaux habités autonomes seront à nouveau sur la table. L'édition 2022 a été initiée par le président français Emmanuel Macron. Il a plaidé avec force en faveur de la souveraineté européenne dans l'espace. (Belga)

