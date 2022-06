L'Eurovision 2023 à Bruxelles? Linard ne dit pas non mais préconise une large concertation

La ministre en charge des Médias et de la Culture en Fédération Wallonie-Bruxelles, Bénédicte Linard (Ecolo), n'a pas fermé la porte mercredi à une possible organisation du concours Eurovision 2023 à Bruxelles, appelant toutefois à une concertation préalable des parties concernées."A ce stade, ni la ville de Bruxelles, ni moi-même n'avons été contactés par l'Union européenne de Radio-Télévision (UER) qui est organisateur (...), mais si cela devait se faire, cela nécessiterait de mobiliser énormément de parties prenantes: les Communautés, les Régions, les diffuseurs (RTBF et VRT), dans un temps extrêmement court", a commenté la ministre Linard, interrogée par le député Mathieu Daele (Ecolo) lors de la séance des questions d'actualité du Parlement de la FWB. Avant un éventuel acte de candidature belge, Mme Linard a préconisé un "premier tour de concertation" avec les différents acteurs concernés. L'Ukraine a remporté le 14 mai dernier à Turin (Italie) l'Eurovision 2022. Selon la tradition, le pays, qui fait l'objet d'une invasion de l'armée russe depuis le 24 février dernier, devrait théoriquement accueillir l'édition 2023 de l'Eurovision. Mais vu la situation dans le pays en guerre, l'UER a toutefois décidé que l'Ukraine ne pourrait organiser l'épreuve. L'UER étudie ainsi actuellement la possibilité d'organiser plutôt le concours en Grande-Bretagne, qui avait fini deuxième à Turin. Le journal britannique The Guardian affirmait mardi que la ville de Bruxelles, capitale de l'Union européenne, pourrait toutefois être choisie. Un choix qui ne manquerait pas de symbolique à l'heure où l'Ukraine souhaiter intégrer l'Union européenne. La Belgique n'a plus organisé de concours Eurovision depuis 1987, après la victoire l'année précédente de Sandra Kim à Bergen (Norvège) avec son tube "J'aime la vie". Dans sa réplique, le député Daele a invité la ministre Linard à être l'"un des moteurs" de cette concertation pour une éventuelle organisation belge de l'Eurovision 2023. (Belga)