L'ex-avocat de Donald Trump bientôt libéré de prison en raison du coronavirus

Michael Cohen, l'ancien avocat personnel de Donald Trump, pourra sortir plus tôt de prison en raison de la crise sanitaire du nouveau coronavirus, rapporte vendredi CNN. Michael Cohen avait été reconnu coupable en 2018 d'avoir notamment violé les lois électorales et d'avoir menti au Congrès. Aucune date précise sur sa libération anticipée n'a toutefois été précisée.Plusieurs prisonniers et membres du personnel de la prison d'Otisville à New York, où l'avocat purge une peine de trois ans (jusqu'en novembre 2021), ont été testés positifs pour le nouveau coronavirus. En conséquence, Michael Cohen sera autorisé à passer le reste de sa peine en résidence surveillée, après avoir respecté une quarantaine de deux semaines. Michael Cohen, qui a travaillé plus de 10 ans pour le président Donald Trump, avait été condamné à trois ans de prison en décembre 2018, après avoir reconnu avoir acheté le silence de deux ex-maîtresses présumées de Trump pendant la campagne 2016 - en violation des lois électorales -, avoir fraudé sur ses impôts et avoir menti au Congrès. Père de deux enfants d'une vingtaine d'années, il avait espéré jusqu'au dernier moment une réduction de peine, offrant aux enquêteurs des informations potentiellement compromettantes sur Donald Trump et ses proches, notamment dans le cadre de l'enquête russe, pour qu'ils demandent au juge de réduire sa sentence. En vain: même si l'ex-avocat est cité une centaine de fois dans le fameux rapport Mueller sur l'enquête russe, si certaines de ses révélations ont déclenché l'ouverture de nouvelles enquêtes, les procureurs n'en ont pas tenu compte. (Belga)