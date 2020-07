L'ex-Gantois Bryan Ruiz retourne dans son club d'enfance au Costa Rica

L'ancien attaquant de La Gantoise Bryan Ruiz a décidé de rentrer au pays en signant dans le club costaricien LD Alajuelense qui l'a vu grandir avant qu'il ne batisse sa carrière en Europe.A 34 ans, le Costaricien espérait encore jouer aux Pays-Bas et plus particulièrement à Twente avec qui il a remporté le titre néerlandais en 2010. Une option que son ancien club a déclinée. "Bryan est issu d'un pays hors de la communauté européenne, ce serait irresponsable de notre part d'engager un joueur de 34 ans qui n'a presque pas joué ces deux dernières années et lui offrir un salaire de 440.000 euros" a déclaré le directeur technique de Twente Jan Streuer. Arrivé à Gand en 2006, l'international costaricien (124 apparitions) avait poursuivi sa carrière à Twente (2009-2011) puis à Fulham (2011-2015). Après une parenthèse en prêt au PSV Eindhoven (2014), il avait rejoint le Sporting Lisbonne (2015-2018) et dernièrement Santos. (Belga)