L'ex-ministre CVP Luc Dhoore est décédé

L'ancien ministre du CVP, Luc Dhoore, est décédé, a annoncé mercredi le président du CD&V, Joachim Coens, via Twitter. Il avait 92 ans.Luc Dhoore fut ministre au sein du gouvernement national -devenu fédéral entretemps- entre 1973 et 1981, sous les Premiers ministres Gaston Eyskens, Edmond Leburton, Leo Tindemans, Paul Vanden Boeynants, Wilfried Martens et Mark Eyskens. Il a été ministre de la Protection sociale, de la Santé publique et de l'Environnement, de l'Economie régionale, de l'Aménagement du territoire et du Logement. Après sa carrière au gouvernement, il a siégé à la Chambre des représentants. Il y a été président du groupe CVP entre 1988 et 1991. On lui doit notamment, aux côtés d'autres, les loi sur la sécurité sociale, le financement des partis politiques, la limitation des dépenses électorales, ainsi que celle destinée à lutter contre le racisme. Luc Dhoore a également siégé au Conseil flamand, avant sa transformation en parlement flamand via l'instauration de l'élection directe de ses membres. A l'époque, tous les représentants néerlandophones de la Chambre des représentants et du Sénat y siégeaient. Luc Dhoore est né à Waarschoot, en Flandre orientale, mais il a vécu dans le Limbourg tout au long de sa carrière politique. À l'âge de 80 ans, Luc Dhoore était devenu le premier bourgmestre honoraire de la ville de Genk. (Belga)