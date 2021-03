L'ex-propriétaire du club de football Patro Eisden et son frère interpellés aux Pays-Bas

L'ancien flamboyant président et propriétaire du club de football limbourgeois Patro Eisden, Salar Azimi, et son frère Sasan ont été interpellés mardi matin à la suite d'une perquisition dans leur hôtel De Elderschans, située à Aardenburg, dans la province de Zélande, aux Pays-Bas. Les deux hommes sont soupçonnés de falsification, fraude hypothécaire et blanchiment d'argent.Les cinquante policiers néerlandais qui ont mené la perquisition au sein de la propriété des deux frères, située à la frontière belgo-néerlandaise, ont surtout cherché des documents, téléphones, ordinateurs portables et clés USB. La police avait déjà perquisitionné l'hôtel au cours de l'été 2017, mais n'avait alors trouvé que peu d'éléments suspects. Les deux frères, propriétaires de plusieurs établissements horeca en Flandre zélandaise et actuellement détenus dans le cadre de l'enquête, sont soupçonnés de falsification, de fraude hypothécaire et de blanchiment d'argent. La police néerlandaise et le ministère public enquêtent également sur huit suspects supplémentaires. Salar et Sasan Azimi, dont la fortune est estimée à quelque 24 millions d'euros, se sont fait connaître en Belgique via l'émission de téléréalité "The Sky is The Limit", diffusée sur la chaîne flamande Vier. (Belga)