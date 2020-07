L'Excel Mouscron va annoncer le rachat du club par le LOSC

Le club de football de l'Excel Mouscron, 10e du dernier championnat de Jupiler Pro League, va officialiser son rachat par le club de Ligue 1 française de Lille OSC. L'événement doit se dérouler samedi après-midi au stade du Canonnier à 17 heures, une heure avant le match d'entraînement entre les Hurlus les Dogues qui disputeront à cette occasion leur premier match de préparation de la saison. Gérard Lopez, le propriétaire de Lille, et Patrick Declerck, le président de Mouscron, seront présents.Mouscron était officiellement entre les mains de l'homme d'affaires thaïlandais Pairoj Piempongsant depuis 2018. En pratique, les agents de joueurs étaient les chevilles ouvrières au Canonnier. C'est pourquoi l'Excel n'a pas obtenu en avril sa licence pro auprès de la fédération. Finalement, la Cour belge d'arbitrage pour le sport (CBAS) a autorisé Mouscron à continuer d'évoluer cette saison au sein de l'élite belge. La CBAS a ainsi délivré le pass indispensable aux Hennuyers pour la cinquième fois en six ans. Lille a déjà été actionnaire à 51% de Mouscron entre 2011 et 2015. Le club phare des Hauts-de-France veut profiter de son retour aux affaires pour aguerrir ses jeunes joueurs en Belgique avant de les lancer en Ligue 1. Fernando Da Cruz devrait redevenir l'entraîneur principal de Mouscron, poste qu'il avait occupé par interim entre le 29 décembre 2104 et juin 2015. Il avait été adjoint entre juillet 2012 et décembre 2014 et fut ensuite responsable du centre de formation des jeunes entre juillet 2015 et juillet 2017. L'Allemand Bernd Hollerbach, malgré encore une année de contrat, a quitté ses fonctions de T1 au Canonnier le 10 juin après une saison. (Belga)