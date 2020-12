L'explosion à Nashville causée par une bombe dans un camping-car

La police de Nashville a confirmé que la puissante explosion survenue vendredi dans la ville avait été causée par une bombe dans un camping-car. Un agent a découvert un message sur le camping-car selon lequel une bombe exploserait dans les 15 minutes, rapporte un journaliste de la chaîne d'information locale FOX17.L'explosion a eu lieu à 06h30 (13h30 heure belge), faisant d'importants dégâts sur les façades des bâtiments environnants. De nombreux débris - verre, branches d'arbres, briques - jonchaient le sol, des conduites d'eau ont été percées et des véhicules garés ont été endommagés. Au moins trois personnes souffrant de blessures légères ont été transportées à l'hôpital, selon les pompiers cités par des médias. Le quartier a été bouclé par les forces de l'ordre. Le FBI et l'Agence fédérale spécialisée dans les armes et les explosifs participent à l'enquête ouverte par la police. (Belga)

