L'Ichec, l'ULB et l'UNamur lancent ensemble une masterclass en finance durable

L'Ichec, la Solvay Brussels School of Economics & Management (ULB) et l'UNamur s'allient pour lancer en octobre 2021 une nouvelle masterclass en finance durable, avec la contribution d'enseignants de nombreuses autres universités belges, le soutien d'acteurs de terrain du domaine de la finance soutenable et la participation de Gaël Giraud (Georgetown University, USA), annoncent les institutions dans un communiqué samedi.La "masterclass in sustainable finance" (SuFi) "offre une introduction à la finance soutenable pour des professionnels de haut niveau travaillant dans divers secteurs, des dirigeants politiques, des doyens d'université, des personnalités publiques aux directeurs d'associations, des cadres supérieurs ou autres directeurs exécutifs désireux de transformer leurs pratiques vers une meilleure durabilité". Le cours, auquel contribueront des enseignants d'autres universités belges (KULeuven, UAntwerpen, UGent, UMons), est composé de six ateliers d'une demi-journée organisés à Bruxelles à partir d'octobre 2021. Les ateliers porteront sur la finalité de la finance, son approche systémique, la banque et l'inclusion financière, l'investissement durable, la gestion durable des risques et enfin les futurs enjeux de la finance soutenable, y compris l'inclusion de la nouvelle taxonomie européenne et les crypto-monnaies ou monnaies complémentaires. La formation bénéficie du soutien particulier de la banque Triodos, ainsi que du mouvement Financité, du réseau Solifin, de l'association européenne Finance Watch et de la Fondation pour les Générations Futures. Les personnes intéressées sont invitées à s'inscrire sur le site internet de la masterclass. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.