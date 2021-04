L'Indonésie a retrouvé le sous-marin disparu, les 53 membres d'équipage morts

La marine indonésienne a annoncé dimanche avoir retrouvé le sous-marin qui avait sombré au large de Bali et confirmé que les 53 membres d'équipage étaient tous morts.Le sous-marin, brisé en trois parties et qui avait disparu mercredi, a été retrouvé dans le fond marin au large de Bali, selon le chef d'état-major de la marine Yudo Margono. Le commandant des forces armées indonésiennes Hadi Tjahjanto a confirmé aux journalistes que "les 53 membres d'équipage sont tous décédés". Les autorités ont indiqué avoir reçu tôt dimanche matin des signaux en provenance du lieu où se trouve le sous-marin à plus de 800 mètres de profondeur. Un sous-marin de secours mis à la disposition de la marine indonésienne par Singapour a été utilisé pour avoir une confirmation visuelle. De nouveaux objets provenant du KRI Nanggala 402 ont été découverts dimanche, dont une ancre et des combinaisons de sécurité portées par l'équipage. Samedi, la marine avait retrouvé des fragments du sous-marin et plusieurs objets en provenance du bâtiment, mais sa localisation n'avait pas pu être confirmée. Le KRI Nanggala 402, un submersible vieux d'une quarantaine d'années de construction allemande, avait disparu mercredi lors de manoeuvres au nord de l'île de Bali. Des centaines de militaires, des avions et des navires de guerre ont été mobilisés pour le localiser. (Belga)