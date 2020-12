L'inflation en recul en novembre, à 0,2%

L'inflation s'élevait à 0,2% en novembre, contre 0,4% en octobre, indique mardi l'office de statistiques Statbel. L'inflation sous-jacente (inflation hors énergie et produits alimentaires non transformés) s'établissait à 1,3%.Les sous-indices avec les plus gros impacts positifs sur l'inflation sont les loyers, les restaurants et cafés, l'achat de voitures et la viande. Inversement, le gasoil de chauffage, les carburants, l'électricité, le gaz et les produits pharmaceutiques sont les sous-indices ayant exercé le plus gros impact négatif sur l'inflation en novembre. Chez nos voisins, les Pays-Bas ont enregistré une inflation de 0,7% en novembre, soit une baisse par rapport au taux de 1,1% en octobre. En France, l'inflation s'élevait à 0,2% en novembre contre une inflation nulle en octobre. En novembre, l'inflation en Allemagne a atteint -0,7%, se creusant encore par rapport à l'inflation de -0,5% observée en octobre. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.