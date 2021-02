L'Inter, avec un but de Lukaku, remporte le derby milanais et creuse l'écart en tête

L'Inter Milan a remporté le derby milanais 0-3 contre son voisin de l'AC Milan pour le compte de la 23e journée du championnat d'Italie dimanche. Auteur du troisième but des siens, Romelu Lukaku a joué l'intégralité de la rencontre. Du côté de l'AC Milan, Alexis Saelemaekers a été remplacé à la 67e minute. Un succès qui permet à l'Inter de prendre quatre points d'avance sur l'AC Milan en tête du classement.Leader avec un point d'avance sur l'AC Milan avant la rencontre, l'Inter avait l'occasion de creuser un petit écart en tête. Une rencontre importante pour les supporters aussi avec notamment un millier de supporters de Rossoneri qui se sont rassemblés devant San Siro avant la rencontre sans respecter les mesures sanitaires. Les Interistes prenaient le meilleur départ dans la rencontre et ouvraient le score après cinq minutes via Lautaro Martinez, idéalement servi par Romelu Lukaku. Après la pause, l'AC Milan poussait pour égaliser mais les Nerazzuri doublaient la mise sur leur première occasion en seconde période grâce à un nouveau but de Martinez (57e). Dans la foulée, Romelu Lukaku mettait son équipe sur du velours en fixant le score final à 0-3 (66e). Grâce à ce succès, l'Inter (53 points) compte quatre points d'avance sur l'AC Milan (49), son plus proche poursuivant, en tête de la Serie A. (Belga)

