L'Inter Milan et Lukaku rejoints dans les dernières minutes à l'AS Rome

L'AS Rome a arraché un point face à l'Inter Milan (2-2) dans un match comptant pour la 17e journée du championnat d'Italie dimanche. Romelu Lukaku a joué l'ensemble de la rencontre et n'est pas parvenu à trouver le chemin des filets.Après deux occasions coup sur coup pour Romelu Lukaku, c'est l'AS Rome qui ouvrait le score via Pellegrini (17e). Les Nerazzurri ont totalement inversé la tendance en seconde période. Skriniar a égalisé sur un service de Brozovic (56e). Six minutes plus tard, le milieu croate a servi cette fois Hakimi qui donnait l'avance à l'Inter (62e). Alors que les Interistes se dirigeaient tout droit vers la victoire, les Romains ont égalisé sur une tête de Mancini (86e). Au classement, l'Inter Milan reste deuxième avec 37 points et compte désormais trois points de retard sur l'AC Milan, leader. L'AS Rome elle garde sa troisième place avec 34 unités. (Belga)