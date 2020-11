L'Inter remonte un retard de 2 buts face à Torino grâce à un doublé de Lukaku

Mené 0-2 par Torino, l'Inter Milan a signé une belle remontée au cours d'un match de la 8e journée plein de buts et d'occasions (4-2). Romelu Lukaku a signé un doublé, qui lui permet de totaliser sept buts, un de moins que le duo Zlatan Ibrahimovic-Cristiano Ronaldo. Au classement, l'Inter se retrouve 5e avec 15 points trois de moins que Sassuolo, leader en attendant le résultat de l'AC Milan (17 points) ce dimanche soir 20h45 à Naples.Simone Zaza a donné l'avance à Torino juste avant le repos (45e+2) et Cristian Ansaldi a doublé la marque sur penalty (62e). Puis, l'Inter a remonté son retard en trois minutes par son duo d'attaque Alexis Sanchez (64e, 1-2) et Lukaku (67e). Le Diable rouge a ensuite transformé un penalty pour une faute de Nicolas Nkoulou sur Achraf Hakimi (84e, 3-2). Radja Naiggolan est alors monté au jeu (86e) mais c'est une autre réserviste, Lautaro Martinez, monté à la 65e, qui a inscrit le dernier but sur passe de Lukaku (90e, 4-2). En France, Nantes et Metz n'ont pas pu se départager (1-1) lors de la 11e journée. Les Canaris ont ouvert la marque par Randal Kolo Muani mais Aaron Leya Iseka a égalisé sur penalty (45e+4, 1-1). Chez les Canaris, Renaud Emond est monté à la 77e. Titulaire pour la première fois de la saison, Leya Iseka prêté par Toulouse a inscrit son premier but depuis près d'un an. La dernière fois que le Belge avait marqué c'était aussi contre Nantes et sur penalty. Les Grenats sont 10e (16 points) et les Canaris 14e (12 points). Reims s'est incliné 0-1 face à Nîmes. Si Wout Faes était suspendu, Thomas Foket et Thibault De Smet étaient bien présent chez les Rémois. Ce dernier a commis le penalty, qui a permis à Renaud Ripart de marquer le seul but du match (61e, 0-1). Au classement, Nîmes (11 points, 15e), qui restait sur quatre défaites, devance Reims (9 points, 15e). Aux Pays-Bas, le Sparta Rotterdam a donné une leçon à ADO La Haye (6-0). Chez les vainqueurs, Michael Heylen est sorti lorsque son équipe menait 4-0 (79e) et dans l'autre camp, Samy Bourard et Dante Rigo ont joué tout le match. Grâce à cette deuxième victoire, le Sparta (9 points) se hisse en 10e position et ADO La Haye (4 points) reste 16e. (Belga)