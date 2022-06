L'international australien Blake Govers signe au Dragons

C'est un renfort de poids et de renommée que le Dragons a annoncé dimanche avec l'arrivée de l'international australien Blake Govers. L'attaquant de 25 ans arrive en provenance de NSW Pride, club de Sydney.International depuis 2015, il a marqué 85 buts en 117 apparitions avec les "Kookaburras". Il a d'ailleurs été co-meilleur buteur de la Coupe du monde 2018 avec 7 buts, à égalité avec le Red Lion Alexander Hendrickx. Ce sera la troisième expérience européenne pour Blake Govers, déjà passé par Wimbledon (2014-2015) et Bloemendaal (2016-2017) L'Australien, meilleur buteur de la Hockey Pro League 2019 et élu Meilleur talent de la FIH lors de cette même année 2019, tentera de faire oublier Florent Van Aubel, parti chez les Néerlandais de Pinoké. Le Dragons, champion en 2021, a terminé 7e de la défunte saison, cédant son titre au Racing. (Belga)