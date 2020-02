L'Iran échoue à mettre sur orbite son satellite

L'Iran a lancé dimanche "avec succès" un satellite dans l'espace mais n'est pas parvenu à le mettre sur orbite, a annoncé un porte-parole du ministère de la Défense, cité par une chaîne de télévision d'Etat."Le (lanceur) Simorgh a propulsé avec succès le satellite Zafar dans l'espace mais le lanceur n'a pas atteint la vitesse nécessaire pour mettre le satellite sur l'orbite voulue", a indiqué Ahmad Hosseini, selon cette chaîne de télévision. Le ministre iranien des Télécommunications Mohammad Javad Azari Jahromi a pour sa part admis sur Twitter que le lancement "avait échoué". "Mais nous sommes INVULNERABLES! Nous avons d'autres satellites iraniens géniaux à venir!", a-t-il ajouté. Le satellite a été lancé à 19H15 (16H45 HB) et a atteint "90% de sa trajectoire" prévue, à une hauteur de 540 kilomètres, a précisé M. Hosseini. "Avec l'aide de Dieu et les améliorations que nous ferons pour les prochains lancements, cette partie de la mission se déroulera bien aussi", a-t-il dit. "Nous avons atteint la plupart des objectifs que nous avions et acquis des données, et dans le futur proche, en analysant ces données, nous allons procéder aux prochaines étapes", a affirmé M. Hosseini. Qualifié de "provocation" par les Etats-Unis, ce lancement intervient dans un contexte de tensions accrues entre Téhéran et Washington depuis le retrait unilatéral des Etats-Unis en mai 2018 d'un accord sur le programme nucléaire iranien suivi du rétablissement de sanctions américaines draconiennes contre la République islamique. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.