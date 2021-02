L'Irlande s'offre sa première victoire en écrasant l'Italie

L'Irlande a facilement décroché samedi à Rome sa première victoire dans le Tournoi des six nations 2021 en dominant facilement l'Italie (10-48), infligeant aux fragiles Azzurri leur trentième défaite consécutive dans la compétition.Après ses deux défaites initiales contre le pays de Galles (16-21) et la France (13-15), le XV du trèfle a inscrit six essais, dont deux du troisième ligne de Leinster Will Connors. Pour son retour après avoir manqué le match contre les Bleus, Johnny Sexton a lui inscrit 18 points au pied (six transformations, deux pénalités). Samedi à 17h45, le Pays de Galles, co-leader avec la France, reçoit l'Angleterre. Le duel prévu dimanche entre la France et l'Ecosse a lui été reporté à cause de nombreux cas de coronavirus dans l'effectif français. (Belga)