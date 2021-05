L'IRM émet un avertissement aux averses orageuses jusqu'à mercredi

L'Institut royal météorologique (IRM) lance un avertissement aux averses intenses et localement orageuses pour ce mardi en fin d'après-midi et en début de soirée, surtout sur la moitié sud du pays. De nouvelles averses orageuses éclateront en cours de journée mercredi et le risque concernera cette fois l'ensemble des régions, avant une amélioration progressive sur l'ouest en cours d'après-midi.L'IRM prévoit d'importantes quantités de précipitations en peu de temps et n'exclut pas non plus la possibilité de grêle ou de fortes rafales de vent. (Belga)