L'IRM lance un avertissement au brouillard pour la nuit

Un brouillard épais se formera en de nombreux endroits en seconde partie de la nuit de samedi à dimanche, avertit l'Institut royal météorologique (IRM) dans un communiqué. La visibilité pourra être réduite jusqu'à moins de 500 mètres, et localement moins de 200 mètres.L'avertissement vaut pour toutes les provinces flamandes, Bruxelles, Liège et le Brabant wallon entre 02h00 et 10h00 du matin. Du brouillard enveloppera également certaines vallées ardennaises, mais il sera moins dense. (Belga)

