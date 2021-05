L'IRM lance un avertissement aux averses orageuses qui pourraient s'accompagner de grêle

L'Institut royal météorologique (IRM) a lancé un avertissement valable pour tout le pays dimanche alors que averses assez intenses et parfois orageuses sont attendues dans les prochaines heures.Les précipitations, qui s'intensifieront en cours de journée, pourraient par endroit dépasser les 10 litres d'eau au mètre carré en une heure. En cas de fortes averses, on peut également craindre de la grêle ou des coups de vents. Les maxima varieront ce jour entre 11°C dans les Hautes Fagnes et 16°C dans la plupart des autres régions. Le vent sera modéré de sud-ouest. Le risque d'averses persistera la nuit prochaine qui verra le vent se renforcer et les températures redescendre entre 6 et 10°C. Lundi, la situation ne sera guère meilleure puisque le ciel sera changeant avec des averses parfois intenses et pouvant à nouveau s'accompagner d'orage. Il fera toujours frais avec des maxima de 11°C en haute Ardenne à 16°C dans de nombreuses autres régions. Le vent virera du sud-ouest vers l'ouest et sera modéré. La Belgique restera dans les prochains jours balayée par des courants maritimes humides et instables, propices au développement d'averses. (Belga)