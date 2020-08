L'IRM lance un avertissement "orage": des cumuls de 10 à 30 litres/m2 possibles en 1h

L'Institut royal météorologique (IRM) a lancé jeudi un avertissement alors que des orages sont à nouveau attendus dans le ciel belge ces prochaines heures.Ce jeudi, "le risque orageux se renforcera en cours de journée. Ce matin, les averses orageuses seront localisées mais, cet après-midi et ce soir, les orages deviendront plus intenses et plus structurés", prévoit l'IRM. "Sous ces orages, nous attendons de fortes précipitations pouvant mener à des cumuls de 10 à 30 litres/m2 en une heure de temps ainsi que de la grêle. On n'exclut pas non plus la possibilité localement de fortes rafales de vent", met-on en garde. L'avertissement de l'IRM, qui vaut pour toutes les provinces du pays et Bruxelles, court jusqu'à vendredi minuit. (Belga)

