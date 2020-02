L'IRM met en garde contre les conditions glissantes sur les routes

L'Institut royal météorologique (IRM) met en garde contre les conditions glissantes sur les routes. Des averses sont encore attendues mercredi après-midi et en soirée sur les provinces de Liège, Namur et Luxembourg. Sur les hauteurs de l'Ardenne, elles prendront la forme de neige fondante, donnant lieu à une accumulation pouvant atteindre cinq centimètres.Les cumuls de neige seront irréguliers en fonction de la trajectoire des averses, indique l'IRM. Des plaques de glace pourront se former pendant la nuit. En Wallonie, le SPW a activé la phase de préalerte routière afin de maintenir, dans la mesure du possible, des conditions optimales sur les routes. Des précipitations sous forme de neige fondante ou parfois de neige tomberont encore jeudi. Sur les hauteurs de l'Ardenne, il s'agira souvent de neige, avertit l'IRM. (Belga)