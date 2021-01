L'Italienne Marta Bassino domine le géant de Kranjska Gora pour s'offrir déjà un 3e succès

Marta Bassino a remporté le slalom géant de Kranjska Gora en Slovénie, 4e des 8 épreuves de la spécialité comptant pour la Coupe du monde de ski alpin, samedi à l'issue des deux manches au programme. L'Italienne décroche déjà son troisième succès cette saison après Sölden en octobre et Courchevel en décembre.Déjà victorieuse de la première manche, Marta Bassino a devancé au final la Française Tessa Worley de 8/10e de seconde et la Suissesse Michelle Gisin de 1.46. La Slovaque Petra Vlhova, leader de la Coupe du monde, a pris la 4e place à 1.58 devant l'Italienne Federica Brigogne, 5e à 2.10, qui doit céder son rang au classement particulier du slalom géant en Coupe du monde. L'Américaine Mikaela Shiffrin a du se contenter de la 6e place à 2.18. Au classement général du slalom géant, Marta Bassino reprend la tête avec 300 points devant sa compatriote Federica Brigogne (250 pts), 2e, et Michelle Gisin (192) qui complète le podium. Petra Vlhova conserve sa place de leader à la Coupe du monde avec 749 points devant Michelle Gisin, 2e avec 635 pts et Mikaela Shiffrin (525 pts). Marta Bassino est 4e avec 523 unités. Un deuxième géant est programmé dimanche à Kranjska Gora. Les épreuves devaient initialement se dérouler à Maribor mais ont été déplacées en raison du manque de neige dans la cité slovène, située à faible altitude. (Belga)