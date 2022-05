L'Italienne Trevisan et la jeune Canadienne Fernandez en quarts de finale de Roland-Garros

L'Italienne Martina Trevisan, 59e mondiale, et la jeune Canadienne Leylah Fernandez, 18e joueuse du monde à 19 ans, s'affronteront en quart de finale de Roland-Garros.Si l'Italienne de 28 ans avait déjà atteint ce niveau de la compétition il y a deux ans en sortant des qualifications, c'est la première fois que Fernandez, finaliste surprise du dernier US Open, y sera. Trevisan est la première à avoir décroché sa qualification en prenant le meilleur sur la Bélarusse Aliaksandra Sasnovich (WTA 47) dimanche, 7-6 (12/10), 7-5. Après sa victoire le week-end dernier à Rabat, l'Italienne en est à sa neuvième victoire de rang. Fernandez a elle eu besoin de trois sets pour venir à bout d'Amanda Anisimova (ATP 28), qui avait atteint les demies Porte d'Auteuil en 2019 alors qu'elle n'était âgée que de 17 ans, 6-3, 4-6, 6-3. "C'était un match très compliqué, je savais qu'elle ferait beaucoup de points gagnants et que je devrais rester positive pour trouver des solutions. Je suis vraiment très contente d'avoir pu la battre... et d'avoir pu jouer devant Thierry Henry", s'est réjouie la jeune Canadienne juste après la victoire, visiblement ravie de la présence dans les tribunes du Central de l'ancien footballeur français et ex-entraîneur du CF Montréal. Fernandez, ancienne lauréate Porte d'Auteuil en juniors (2019), avait déjà fait montre d'une belle tenacité au tour précédent pour battre la championne olympique et 14e mondial, Belinda Bencic, revenant de 2 jeux à zéro dans le 3e set pour finalement l'emporter après 2h49 de jeu. Elle est la 4e joueuse canadienne à atteindre les quarts de finale à Roland-Garros, la dernière en date étant Eugénie Bouchard en 2014. (Belga)