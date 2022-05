L'objectif à Marioupol est atteint, prétend un conseiller militaire ukrainien

Malgré la chute de la ville portuaire de Marioupol, un conseiller en stratégie du ministère ukrainien de la Défense prétend mardi que l'objectif militaire y a été atteint. Le but était de repousser les pelotons de soldats russes au nombre de "plus de 20.000". "Les actes héroïques des défenseurs de la ville et de ceux qui se sont retranchés à Azovstal leur ont rendu la tâche difficile", a déclaré Youri Sak à la chaîne allemande ARD. Il estime que, de ce fait, les soldats russes n'ont rien pu conquérir d'autre comme territoire dans l'est de l'Ukraine.Les combattants d'Azovstal ont donné aux Ukrainiens le temps de se regrouper et de recevoir plus d'aide militaire de l'étranger. "De cette perspective, on peut dire que le but est atteint", assure Youri Sak. Les derniers soldats présents dans l'usine métallurgique d'Azovstal se sont rendus la semaine dernière. Youri Sak explique encore que les Ukrainiens considéreront la guerre comme gagnée si les Russes se repliaient jusqu'aux lignes qu'ils occupaient avant l'invasion du 24 février. "Cette guerre d'agression contre l'Ukraine a évidemment commencé en 2014, lorsque la Russie a annexé la Crimée", poursuit-il. Un retour de la Crimée dans le giron ukrainien doit aussi faire partie des enjeux de négociations, l'objectif principal étant quand même de libérer le territoire. "Les autres objectifs peuvent aussi être atteints par le biais de la diplomatie". (Belga)