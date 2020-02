L'Obs annonce le décès de son fondateur Jean Daniel

Jean Daniel, fondateur du Nouvel Observateur devenu l'Obs, est décédé à 99 ans, a annoncé jeudi l'hebdomadaire sur son site internet."Il est décédé mercredi soir à l'âge de 99 ans après une longue vie de passion, d'engagement et de création", a indiqué L'Obs. Grande conscience de gauche, Jean Daniel avait fondé en 1964 avec Claude Perdriel Le Nouvel Observateur, dont il a été le directeur de la publication jusqu'en 2008. "Le plus prestigieux journaliste français s'est éteint. Il fut à la fois un témoin, un acteur et une conscience de ce monde", écrit L'Obs. Né le 21 juillet 1920 à Blida, en Algérie, Jean Daniel, né Bensaïd, a écrit son premier premier article dans l'Express en 1954 pour qui il couvre la guerre d'Algérie. En 1964, il reprend avec l'industriel Claude Perdriel "France Observateur" qui devient "Le Nouvel Observateur" et en fait "l'hebdomadaire de la 'deuxième gauche' et des grands combats sociétaux: légalisation de l'avortement, droits des homosexuels, antiracisme...", rappelle l'Obs. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.