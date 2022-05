L'oeuvre de Fabre restera exposée au Parlement mais accompagnée d'une explication

L'œuvre d'art de Jan Fabre ne sera pas retirée du Parlement flamand mais elle sera accompagnée d'une "explication sur l'oeuvre et sur l'artiste", a indiqué lundi le Bureau élargi du Parlement. L'artiste a été condamné vendredi pour des faits de violences et harcèlement sexuel au travail.Le groupe Vooruit au Parlement flamand souhaitait le retrait d'une oeuvre de Jan Fabre actuellement exposée dans une salle de commission de l'assemblée flamande. Le Bureau élargi du Parlement flamand se penchait lundi sur la question et a décidé de ne pas retirer l'oeuvre, mais la commission responsable des acquisitions d'oeuvres d'art devra fournir une note explicative sur la création et l'artiste. Une solution qui satisfait Vooruit. "Pour nous, l'essentiel est que quelqu'un comme Jan Fabre ne s'en tire pas comme cela, que les gens qui regardent son travail sachent ce qu'il a fait. C'est une reconnaissance de la souffrance que Fabre a fait vivre à ces femmes", réagit Hannelore Goeman. (Belga)