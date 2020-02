L'offensive du régime contre Idleb a fait plus de 800.000 déplacés depuis décembre

L'offensive du régime de Damas, soutenu par l'armée russe, contre le dernier bastion dominé par les djihadistes et les rebelles dans le nord-ouest syrien a provoqué la fuite de plus de 800.000 personnes depuis décembre, a annoncé jeudi l'ONU."Sur les plus de 800.000 personnes ayant été déplacées dans le nord-ouest de la Syrie du 1er décembre 2019 au 12 février 2020, environ 60% sont des enfants", a déclaré le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (Ocha). (Belga)