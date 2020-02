L'OMS prévoit une réunion d'experts à Genève sur le coronavirus

Les grands experts du coronavirus se réuniront mardi et mercredi prochains à Genève. Ils rassembleront et s'échangeront toutes les informations actuelles sur la maladie pulmonaire qui a éclaté en Chine, annonce jeudi l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).Ils aborderont non seulement les questions de la recherche et du développement de traitements et de vaccins, mais également les origines possibles du virus. Plus de 28.000 personnes ont été infectées par le virus en Chine et plus de 550 personnes en sont décédées. (Belga)