L'Onu lance un concours mondial de dessins pour promouvoir l'égalité hommes-femmes

Vingt-cinq ans après la Déclaration et le Programme d'action de Pékin, texte considéré comme le plus progressiste au sujet de l'avancement des droits des femmes, Onu Femmes, la Commission européenne, la Belgique, la France, le Mexique et l'association Cartooning for Peace proposent à la nouvelle génération d'imaginer un monde où hommes et femmes seraient égaux dans tous les domaines et lancent ensemble un concours international de bandes dessinées et de dessins. Le Premier ministre belge Alexander De Croo fera notamment partie du jury.Entre travail et soins domestiques non rémunérés, harcèlement sexuel et violences multiples contre les femmes et les filles, l'égalité entre hommes et femmes reste encore un objectif à atteindre, même si elle a progressé. Pour célébrer les avancées accomplies et illustrer celles à venir, les jeunes de 18 à 28 ans sont invités à projeter sur papier leur vision du monde de demain. Leurs œuvres, dépourvues de mots, sont à soumettre avant le 14 mars. Un jury, composé notamment du dessinateur mexicain Boligán et de la dessinatrice française Adène mais aussi de la directrice d'Onu Femmes Phumzile Mlambo-Ngcuka et du Premier ministre belge Alexander De Croo, départagera ensuite les travaux. Les lauréats des premier, deuxième et troisième prix assisteront notamment à l'ouverture virtuelle du Forum Génération égalité, organisé par Onu Femmes. Co-présidé par la France et le Mexique, en partenariat avec la société civile, l'événement réunira gouvernements, secteur privé et acteurs et actrices du changement de tous âges et de tous sexes pour définir et annoncer les prochains investissements et engagements dans le domaine. Le Forum débutera à Mexico fin mars et se terminera à Paris au début du mois de juin. Le texte de la Déclaration et du Programme d'action de Pékin a été adopté en 1995 dans la capitale chinoise et vise l'autonomisation des femmes et des filles. Par ce document, 189 gouvernements se sont engagés à prendre des mesures stratégiques et audacieuses pour assurer l'égalité et la non-discrimination dans des domaines aussi divers que l'environnement, l'éducation, la santé ou encore les médias. (Belga)