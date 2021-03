L'Open de golf du Canada annulé

L'Open du Canada de golf prévu une semaine avant l'US Open de juin a été annulé en raison de "défis logistiques" liés à la pandémie de coronavirus, a déclaré mardi le PGA Tour, mardi."Même avec un plan de santé et de sécurité très complet, nous avons dû faire face à un certain nombre de défis logistiques importants, qui nous ont amenés à prendre cette décision", a déclaré le président du Tour, Tyler Dennis. "Bien que nous soyons déçus d'avoir annulé le Championnat national du Canada, nous sommes reconnaissants envers nos partenaires RBC et Golf Canada - ainsi qu'à nos supporters canadiens - pour leur soutien et leur coopération indéfectibles tout au long de ce processus". Prévue du 10 au 13 juin au George's Golf Country Club à Etobicoke, dans l'Ontario, l'épreuve sera remplacée par un tournoi unique aux États-Unis. Torrey Pines à San Diego, en Californie, accueille l'US Open, le troisième majeur de la saison, du 17 au 20 juin. (Belga)