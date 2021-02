L'Opéra royal de Wallonie-Liège diffusera un concert en mémoire de Stefano Mazzonis

L'Opéra royal de Wallonie-Liège diffusera le 7 mars en streaming un concert en hommage à son directeur général et artistique Stefano Mazzonis di Pralafera, qui s'est éteint le 7 février, a-t-il annoncé jeudi. Il tient ainsi à rendre hommage à "la personnalité et au travail remarquable accompli" par son directeur pendant 14 ans.Le concert se tiendra le 7 mars à 15h00 et sera retransmis en ligne. Par ailleurs, le conseil d'administration de l'institution a décidé d'accélérer la procédure de sélection d'une nouvelle direction générale et artistique, lancée en décembre. L'échéance pour le dépôt des candidatures a été fixée au 15 mars. "La décision finale, qui était initialement programmée courant juin, sera prise dès le mois de mai afin de doter au plus vite l'Opéra Royal de Wallonie-Liège d'une succession à Stefano Mazzonis", précise l'institution. En attendant, Pierre Gilissen, administrateur au sein de l'Opéra Royal de Wallonie-Liège, s'est vu déléguer la gestion journalière de l'institution, tandis que la direction musicale est assurée par Speranza Scappucci. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.