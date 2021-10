L'opération CAP48 récolte la somme record de 7,6 millions d'euros de dons

L'opération de solidarité CAP48, qui s'est terminée dimanche par une soirée diffusée en direct sur la RTBF, a permis de récolter plus de 7.625.014 d'euros, une somme record au bénéfice de personnes moins valides et de jeunes en difficultés.L'année dernière, l'opération avait récolté 6,7 millions d'euros de dons. La campagne 2021 de Cap48, initiative de la RTBF de soutien aux associations pour les personnes handicapées, était consacrée au thème "Aller de l'avant", après un an et demi de pandémie de coronavirus et des intempéries rarement égalées en juillet dernier en Belgique. (Belga)

