L'opération de Sebastiaan Bornauw reportée après une réaction allergique

Sebastiaan Bornauw n'a pas été opéré de la colonne vertébrale comme prévu mercredi, a annoncé son club Cologne jeudi. Le Diable Rouge a connu une réaction allergique lors de l'anesthésie.Bornauw, 21 ans, avait manqué les quatre derniers matches de Cologne à cause de douleurs persistantes au niveau de la colonne vertébrale. "Nous avons eu un diagnostic rapidement. Et il y a deux options : le traitement conservateur ou l'opération. Nous avons d'abord essayé de manière conservatrice avec des comprimés. Mais la douleur ne s'est pas atténuée. Et après avoir obtenu plusieurs avis d'experts, il va maintenant être opéré", avait précisé Horst Heldt, le directeur sportif du club, lundi. L'opération, qui se déroule en Belgique, sera reprogrammée "dans les prochains jours", a précisé Cologne. (Belga)