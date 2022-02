L'opération militaire en Ukraine se poursuit malgré les sanctions, déclare Medvedev

L'opération militaire en Ukraine se poursuivra malgré les sanctions occidentales, a indiqué l'ancien président russe et actuel vice-président du Conseil de sécurité russe, Dimitri Medvedev, sur le réseau social VKontakte. "L'opération militaire visant à protéger le Donbass sera menée sans relâche, jusqu'à ce que tous nos objectifs soient atteints. Ni plus ni moins", a-t-il poursuivi.M. Medvedev a qualifié les sanctions occidentales d'"impuissance politique résultant de l'incapacité à changer le cours de la Russie". "Nous avons été chassés de partout, punis, effrayés, mais nous n'avons plus peur", a déclaré l'homme de confiance de Vladimir Poutine. La Russie va adopter des contre-mesures similaires, a-t-il ajouté. (Belga)