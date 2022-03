L'opposant Alexeï Navalny appelle les Russes à protester quotidiennement

Le leader de l'opposition russe Alexeï Navalny appelle les Russes via son compte Twitter à manifester massivement contre l'invasion de l'Ukraine. "Poutine n'est pas la Russie. S'il y a une chose dont la Russie peut être fière en ce moment, c'est des 6.824 personnes qui sont actuellement incarcérées pour être descendues dans la rue protester contre la guerre", écrit-il.Navalny appelle les Russes, non seulement en Russie et au Bélarus, mais aussi ailleurs dans le monde, à protester contre l'invasion de l'Ukraine tous les jours de la semaine sur les principales places des villes et dans les ambassades russes, et à le faire chaque week-end à 14 heures. "Ne devenons pas une nation de gens silencieux et effrayés. Ou de lâches prétendant ne pas remarquer la guerre d'agression contre l'Ukraine déclenchée par notre tsar clairement devenu fou", poursuit l'opposant. Alexeï Navalny, 45 ans, est considéré comme le principal critique du Kremlin. Il est emprisonné dans un camp depuis plus d'un an et risque encore dix ans de prison dans le cadre d'un nouveau procès intenté contre lui au début du mois. L'appel est apparu sur sa page Twitter en russe et en anglais mercredi matin. (Belga)