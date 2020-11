L'opposant russe Navalny félicite Biden, Poutine reste silencieux

Le principal opposant russe Alexeï Navalny a félicité dimanche le président élu des Etats-Unis Joe Biden, alors que le Kremlin n'avait toujours pas réagi aux résultats de l'élection américaine.Dans un tweet, M. Navalny a félicité M. Biden, la vice-présidente élue Kamala Harris et les Américains pour avoir "choisi une nouvelle direction dans une élection libre et équitable". "C'est un privilège qui n'est pas accordé dans tous les pays", a ajouté M. Navalny, en convalescence en Allemagne après une tentative d'empoisonnement. Les messages de félicitation affluent du monde entier depuis l'annonce samedi par les médias américains de la victoire de Joe Biden mais, dimanche après-midi, le président russe Vladimir Poutine n'avait pas encore publié de communiqué. En novembre 2019, M. Biden avait fait état d'une "liste d'autocrates qui ne veulent pas que je devienne président", citant notamment Vladimir Poutine. Fin août, Alexeï Navalny avait fait un grave malaise lors d'un vol en Sibérie. Après deux jours d'hospitalisation, il avait été autorisé à être soigné en urgence en Allemagne. Des tests ont montré qu'il avait été empoisonné par un agent neurotoxique du groupe Novitchok, une substance conçue par des spécialistes soviétiques à des fins militaires. L'opposant a directement accusé Vladimir Poutine d'être derrière son empoisonnement, une mise en cause réfutée par Moscou qui l'a jugé "inacceptable". (Belga)