L'opposant russe Navalny visé par de nouvelles accusations "d'extrémisme"

L'opposant russe emprisonné Alexeï Navalny et plusieurs de ses proches collaborateurs sont visés par de nouvelles accusations "d'extrémisme" passibles de lourdes peines de prison, ont annoncé les enquêteurs mardi, après des mois de répression de son mouvement.Selon un communiqué du Comité d'enquête, chargé des principales investigations criminelles en Russie, M. Navalny et ses alliés sont accusés d'avoir "créé et dirigé une organisation extrémiste" qui, de 2014 à 2021, portant notamment le message "d'un changement de pouvoir par la violence". Les organisations de M. Navalny ont été bannies pour extrémisme en juin dernier, alors qu'approchaient les législatives du 19 septembre. (Belga)