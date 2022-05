L'opposition s'étonne de voir l'obligation vaccinale des soignants en plénière dès jeudi

La commission de la Santé de la Chambre a validé mardi le rapport de ses travaux concernant l'examen du projet de loi relatif à la vaccination obligatoire des professionnels des soins de santé contre la Covid-19, donnant ainsi le feu vert définitif à l'examen du texte en séance plénière.L'opposition a toutefois fait part de son étonnement de voir le projet déjà inscrit à l'ordre de jour de la plénière de ce jeudi. Sofie Merckx (PTB), Kathleen Depoorter (N-VA) et Catherine Fonck (Les Engagés) ont invoqué le règlement de la Chambre. Celui-ci prévoit un délai de trois jours entre l'approbation du rapport et l'examen du texte en plénière. L'élaboration de l'ordre du jour de la plénière est du ressort de la conférence de présidents, chargée d'organiser les travaux de la Chambre. Celle-ci se réunira, comme de coutume, ce mercredi midi. Les trois partis d'opposition ont d'ores et déjà indiqué qu'ils s'opposeraient à cette inscription à l'ordre du jour et plaideraient pour une discussion du texte la semaine prochaine. La conférence de présidents fonctionne par consensus. La commission de la Santé avait adopté le 3 mai dernier en deuxième lecture, majorité contre opposition, ce projet de loi qui instaure l'obligation vaccinale des soignants contre la Covid-19. Très controversée, cette mesure n'entrera toutefois pas en vigueur pour le moment. Celle-ci devra être décrétée par un arrêté royal délibéré en conseil des ministres et motivée par des avis scientifiques, notamment de la Taskforce Vaccination et du Conseil Supérieur de la Santé. (Belga)