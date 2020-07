L'ouragan Hanna a atteint le Texas

L'ouragan Hanna a atteint samedi soir le Texas (sud des Etats-Unis), et balayait ses côtes en tant que tempête de catégorie 1 avec des vents pouvant atteindre 145 kilomètres à l'heure, a déclaré le Centre national des ouragans.Le premier ouragan atlantique de 2020 a gagné l'île Padre à 17 heures locales (22h00 GMT). "Hanna devrait produire de fortes pluies dans certaines parties du sud du Texas et du nord-est du Mexique. Ces pluies entraîneront des crues soudaines qui représentent un danger mortel", et pourraient faire sortir des cours d'eau de leur lit, ont déclaré les météorologues. Hanna était à une grosse centaine de kilomètres de Corpus Christi, au Texas, lorsqu'il a atteint les terres. La ville de 325.000 habitants, qui est l'un des principaux foyers d'infection de l'épidémie de coronavirus au Texas, avait fermé bibliothèques et musées alors que les habitants se préparaient à la tempête, ont rapporté les médias locaux. Les côtes vont continuer à être battues par la tempête, avec des vagues pouvant atteindre 1,8 mètre, ont ajouté les météorologues. Hanna pourrait déverser 45 centimètres de pluie d'ici à lundi sur le sud du Texas et les Etats mexicains de Coahuila et Nuevo Leon, ainsi que le nord de Tamaulipas. (Belga)

